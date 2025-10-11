Орбан опубликовал «рекламу» телефона от сгенерированного Зеленского

Премьер Венгрии Виктор Орбан выложил в сети сгенерированный ролик с украинским лидером Владимиром Зеленским, который «рекламирует» смартфон для венгров с заранее предустановленным шпионским ПО. Об этом сообщает РИА Новости.

10 октября Орбан обвинил украинские специальные службы в том, что они вмешиваются во внутренние дела Венгрии и поддерживают политическую оппозицию в стране, в частности, партию «Тиса». В этой связи премьер и опубликовал ролик, где «Зеленский» и представляет смартфон с «шпионским приложением».

На сгенерированной видеозаписи «украинский лидер» со сцены на венгерском языке с украинским акцентом представляет новый «тисафон» (по названию оппозиционной партии Венгрии).

«А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве», — говорит сгенерированный «Зеленский».

Премьер-министр обращал внимание, что в прошлом в Венгрии было распространено высказывание «русские уже в кладовке». Но с учетом нынешней ситуации его надо заменить на фразу «украинцы уже в вашем смартфоне», считает он.

7 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также обвинил Украину во вмешательстве в парламентские выборы в республике, которые запланированы на 2026 год. Дипломат назвал эту ситуацию «неудивительной», так как в Киеве понимают, что решения Будапешта будут соответствовать исключительно интересам страны, если национальное правительство останется у власти. В таком случае Украина не сможет стать членом Европейского союза (ЕС).

Если же в Венгрии будет установлено «марионеточное» правительство Брюсселя, то все преграды для вступления Украины в ЕС исчезнут, средства венгерских налогоплательщиков также попадут к украинским властям, а венгерское государство столкнется с некачественной сельхозпродукцией, фермеров будет ждать разорение, страна станет «воротами для украинской мафии», выразил мнение Сийярто.

Ранее в Венгрии заявили о праве выступать против членства Украины в ЕС.