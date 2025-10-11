На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан опубликовал «рекламу» телефона от сгенерированного Зеленского

Орбан опубликовал ролик с высмеивающей шпионаж Зеленского рекламой
true
true
true
close
Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Премьер Венгрии Виктор Орбан выложил в сети сгенерированный ролик с украинским лидером Владимиром Зеленским, который «рекламирует» смартфон для венгров с заранее предустановленным шпионским ПО. Об этом сообщает РИА Новости.

10 октября Орбан обвинил украинские специальные службы в том, что они вмешиваются во внутренние дела Венгрии и поддерживают политическую оппозицию в стране, в частности, партию «Тиса». В этой связи премьер и опубликовал ролик, где «Зеленский» и представляет смартфон с «шпионским приложением».

На сгенерированной видеозаписи «украинский лидер» со сцены на венгерском языке с украинским акцентом представляет новый «тисафон» (по названию оппозиционной партии Венгрии).

«А сейчас я представляю новый тисафон. Быстрый, умный, и все твои данные в безопасности у меня в Киеве», — говорит сгенерированный «Зеленский».

Премьер-министр обращал внимание, что в прошлом в Венгрии было распространено высказывание «русские уже в кладовке». Но с учетом нынешней ситуации его надо заменить на фразу «украинцы уже в вашем смартфоне», считает он.

7 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также обвинил Украину во вмешательстве в парламентские выборы в республике, которые запланированы на 2026 год. Дипломат назвал эту ситуацию «неудивительной», так как в Киеве понимают, что решения Будапешта будут соответствовать исключительно интересам страны, если национальное правительство останется у власти. В таком случае Украина не сможет стать членом Европейского союза (ЕС).

Если же в Венгрии будет установлено «марионеточное» правительство Брюсселя, то все преграды для вступления Украины в ЕС исчезнут, средства венгерских налогоплательщиков также попадут к украинским властям, а венгерское государство столкнется с некачественной сельхозпродукцией, фермеров будет ждать разорение, страна станет «воротами для украинской мафии», выразил мнение Сийярто.

Ранее в Венгрии заявили о праве выступать против членства Украины в ЕС.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами