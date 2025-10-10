На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве в дела Венгрии

Орбан: украинская разведка вмешивается в дела Венгрии и поддерживает оппозицию
Bernadett Szabo/Reuters

Украинские специальные службы вмешиваются во внутренние дела Венгрии и поддерживают политическую оппозицию в стране, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

По словам главы венгерского правительства, разведка Украины «проникла в партию «Тиса».

«Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти», — подчеркнул Орбан.

Премьер-министр обратил внимание, что в прошлом в Венгрии было распространено высказывание «русские уже в кладовке». Но с учетом нынешней ситуации его надо заменить на фразу «украинцы уже в вашем смартфоне», считает он.

«Мы не допустим этого!» — пообещал председатель правительства.

7 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в парламентские выборы в республике, которые запланированы на 2026 год. Дипломат назвал эту ситуацию «неудивительной», так как в Киеве понимают, что решения Будапешта будут соответствовать исключительно интересам страны, если национальное правительство останется у власти. В таком случае Украина не сможет стать членом Европейского союза (ЕС).

Ранее в Венгрии заявили о праве выступать против членства Украины в ЕС.

