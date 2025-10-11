Канцлер Германии Фридрих Мерц получил сильный политический удар после заявлений об эскалации конфликта с Россией. Об этом в соцсети X заявил французский политик Флориан Филиппо.

Кандидат в канцлеры от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что Мерц выступает за эскалацию конфликта с Россией, поэтому ему самому нужно вступить в ряды ВСУ и поехать воевать.

«Вайдель наносит сильный удар по Мерцу и евроястребам!» — подчеркнул он.

Вайдель также ранее писала в соцсети Х, что немецкие военнослужащие никогда не будут отдавать свои жизни за Украину.

По ее словам, немецкие граждане имеют обязательства оборонять свою страну, но это не значит, что они должны «принимать участие в военной истерии на Украине».

В сентябре экс-депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен заявила, что в данный момент Германия не может защитить и саму себя, не говоря уже о создании модели гарантий безопасности для Украины.

По ее словам, немецкая армия, чей бюджет с каждым годом сокращался, не давая возможности для качественного обучения и подготовки кадров, больше опасна внутри страны во время учений, чем для врагов извне.

