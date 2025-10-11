На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции обсуждают детали возможной отправки военных в сектор Газа

TRT Haber: МИД, минобороны и разведка Турции обсуждают отправку войск в Газу
Lefteris Pitarakis/AP

Министерство иностранных дел, разведка и министерство обороны Турции обсуждают детали возможной отправки военнослужащих страны в сектор Газа. Об этом заявил глава парламентской группы турецкой правящей Партии справедливости и развития Абдулла Гюлер, сообщает телеканал TRT Haber.

Он рассказал, что некоторые вопросы пока не были доведены до сведения Анкары. Речь идет как о вопросах, касающихся взаимного прекращения огня в палестинском анклаве, так и последующих мер, которые будут приняты в секторе Газа и регионе.

Как отметил Гюлер, после завершения обсуждения деталей возможной отправки турецких военных в сектор Газа соответствующее предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана может быть направлено на рассмотрение в парламент.

«Рамки этого соглашения будут определены МИД, министерством национальной обороны с учетом особенностей, ситуации и сроков, после чего будет выдвинуто предложение и проведена оценка. Затем оно будет направлено в качестве предложения главы государства в аппарат председателя парламента», — пояснил политик.

Он добавил, что сейчас регион находится «в самом начале событий».

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающего прекращение огня в секторе Газа, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Впоследствии эту информацию подтвердили сами враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском городе Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Турции и Египта.

11 октября телеканал ABC News со ссылкой на неназванных чиновников сообщил, что в Израиль начали прибывать американские военнослужащие, которым поручено создать координационный центр по контролю за соблюдением режима прекращения огня в секторе Газа. Всего в страну прибыли 200 солдат из США. Ожидается, что они будут работать вместе с представителями других государств, частного сектора и неправительственных организаций. При этом американские военные не будут заходить в палестинский анклав.

Ранее Эрдоган и Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию в секторе Газа.

