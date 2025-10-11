На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Иерусалима приветствуют Трампа американскими флагами

В Иерусалиме вывесили флаги США к приезду Трампа
Nir Elias/Reuters

В Иерусалиме вывесили флаги США к приезду американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает шеф ближневосточного бюро RT Мария Финошина.

По словам журналистки, Трамп планирует лично приветствовать израильских заложников после освобождения из плена радикального палестинского движения ХАМАС 12 или 13 октября.

Кроме того, американский лидер намерен выступить в израильском Кнессете (парламенте).

9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел встречу в Иерусалиме со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (зять Трампа) по вопросу урегулирования в секторе Газа.

В тот же день Трамп сообщил, что Израиль и движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в палестинском анклаве.

Ранее Трамп сообщил, что отправится в Египет для участия в церемонии подписания соглашения по Газе.

Война в Газе
