Трамп отправится в Египет для участия в церемонии подписания соглашения по Газе

Трамп: соглашение о перемирии в секторе Газа подпишут в Египте

Президент США Дональд Трамп посетит Египет для участия в церемонии подписания соглашения по урегулированию войны в секторе Газа. Об этом он заявил в начале заседания кабинета министров в Белом доме, передает Times of Israel.

Он рассказал, что намерен отправиться на Ближний Восток на следующей неделе, однако точные сроки еще не определены.

Издание отмечает, что Трамп не упомянул об остановке в Израиле, хотя израильские официальные лица заявили, что планируют такой визит в воскресенье.

Американский лидер также рассказал, что ХАМАС освободит заложников в понедельник или во вторник.

«Их должны выпустить в понедельник или вторник. Их получение — сложный процесс. Я бы предпочел не рассказывать вам, что им нужно сделать, чтобы их получить», — сказал Трамп.

До этого член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что освобождение израильских заложников начнется только после официального объявления о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Трамп пообещал «грандиозные события» на Ближнем Востоке.