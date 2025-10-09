Нетаньяху встретился с помощником Трампа и зятем президента США

Премьер Израиля Нетаньяху встретился с Уиткоффом и Кушнером в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит встречу в Иерусалиме со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером (зятем Дональда Трампа). Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает РИА Новости.

Встреча проходит параллельно с заседанием правительства. Израильские министры должны утвердить соглашение по урегулированию в секторе Газа по плану американского лидера.

9 октября президент США сообщил, что Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Трамп также рассказал, что на следующей неделе посетит Египет для участия в церемонии подписания мирного соглашения между ХАМАС и Израилем. Точные сроки мероприятия еще не определены.

Политик не упомянул об остановке в Израиле, хотя израильские официальные лица заявили, что он планирует такой визит в воскресенье.

Ранее Израиль и Египет предложили дать Нобелевскую премию мира Трампу.