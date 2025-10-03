Эрдоган и Трамп в телефонном разговоре обсудили ситуацию в секторе Газа

Эрдоган по телефону обсудил с Трампом ситуацию в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера, передает РИА Новости.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел сегодня телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по просьбе последнего», — сообщили в ведомстве.

В ходе беседы Эрдоган высоко оценил свой визит в Вашингтон 25 сентября, заявив, что он укрепил отношения между странами. Политик также призвал укреплять двустороннее сотрудничество во всех областях, в особенности в оборонной промышленности.

Отмечается, что разговор также был посвящен урегулированию ситуации в секторе Газа. Турецкий лидер поддержал инициативы Трампа, направленные на достижение перемирия в регионе.

25 сентября президенты США и Турции встретились в Белом доме. По итогам переговоров турецкий лидер заявил, что вооруженные конфликты на Украине и в секторе Газа были в числе приоритетных тем. По словам Эрдогана, он провел с Трампом и его делегацией продуктивную и содержательную встречу.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.