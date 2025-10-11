Американские военные отправились в Израиль для контроля за прекращением огня

ABC: США начали прибывать в Израиль для контроля за прекращением огня в Газе

Военнослужащие из США начали прибывать в Израиль для создания координационного центра по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Газе. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на неназванных чиновников.

Один из них заявил, что на территорию Израиля отправили 200 солдат, которые специализируются на транспорте, планировании, логистике, безопасности и инженерном деле. В публикации отмечается, что военнослужащие будут работать вместе с представителями других стран, частного сектора и неправительственных организаций.

Источники добавили, что американские войска не войдут в Газу.

Координационный центр будет реализован в качестве первого шага на пути к миру, который требует широкой координации гуманитарной, материально-технической и военно-охранной помощи.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь 9 октября объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Ранее Трамп заявил, что Путин поддерживает перемирие в Газе.