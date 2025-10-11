На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев передал письмо Ким Чен Ыну

Медведев в Пхеньяне передал Ким Чен Ыну письмо Ким Ир Сена Сталину
true
true
true
close
KCNA/AP

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал председателю КНДР Ким Чен Ыну письмо бывшего президента страны Ким Ир Сена руководителю СССР Иосифу Сталину. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев заявил, что Москва ценит решения лидера КНДР по развитию отношений с Россией.

10 октября в Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. В параде участвовал расчет подразделения КНДР, принимавший участие в боях в рамках СВО. Бойцы прошли по площади Ким Ир Сена с собственным флагом и флагом России.

На трибуне рядом с Кимом находились премьер госсовета Китая Ли Цян, лидер Вьетнама То Лам и Дмитрий Медведев, а также другие иностранные делегации и дипломаты.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами