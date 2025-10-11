Медведев передал письмо Ким Чен Ыну

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Пхеньяне передал председателю КНДР Ким Чен Ыну письмо бывшего президента страны Ким Ир Сена руководителю СССР Иосифу Сталину. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев заявил, что Москва ценит решения лидера КНДР по развитию отношений с Россией.

10 октября в Пхеньяне прошел парад, приуроченный к 80-летию создания Трудовой партии Кореи. В параде участвовал расчет подразделения КНДР, принимавший участие в боях в рамках СВО. Бойцы прошли по площади Ким Ир Сена с собственным флагом и флагом России.

На трибуне рядом с Кимом находились премьер госсовета Китая Ли Цян, лидер Вьетнама То Лам и Дмитрий Медведев, а также другие иностранные делегации и дипломаты.

Новость дополняется.