На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер Северной Кореи попросил Медведева передать привет Путину

ЦТАК: Ким Чен Ын передал привет Путину через Медведева
true
true
true
close
KCNA/AP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попросил председателя «Единой России», заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева передать привет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Медведев и Ким Чен Ын встретились во время празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября.

«Ким Чен Ын попросил передать теплый привет уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии «Единая Россия», братскому российскому народу», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР добавил, что визит делегации «Единой России» в Пхеньян показывает «поддержку и солидарность российского народа со справедливым делом ТПК (Трудовая партия Кореи. — «Газета.Ru»)».

Накануне Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных, которые помогали Вооруженным силам (ВС) России в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого стало известно, что зампред Совбеза РФ присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи (ТПК). Он состоялся на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Дмитрий Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами