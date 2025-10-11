Лидер Северной Кореи попросил Медведева передать привет Путину

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попросил председателя «Единой России», заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева передать привет президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Медведев и Ким Чен Ын встретились во время празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК) 10 октября.

«Ким Чен Ын попросил передать теплый привет уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии «Единая Россия», братскому российскому народу», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР добавил, что визит делегации «Единой России» в Пхеньян показывает «поддержку и солидарность российского народа со справедливым делом ТПК (Трудовая партия Кореи. — «Газета.Ru»)».

Накануне Медведев поблагодарил КНДР за подвиг корейских военных, которые помогали Вооруженным силам (ВС) России в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Незадолго до этого стало известно, что зампред Совбеза РФ присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи (ТПК). Он состоялся на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Дмитрий Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

Ранее Путин пригласил Ким Чен Ына с визитом в Россию.