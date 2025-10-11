Медведев оценил позицию КНДР по вопросу поддержки России

Российская сторона считает исключительно важной позицию Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по поддержке спецоперации на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время переговоров с лидером страны Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Для нас исключительно важной является позиция корейской Трудовой партии и КНДР по поводу специальной военной операции», — заявил он.

10 октября зампред Совбеза РФ присутствовал на военном параде в Пхеньяне, посвященном 80-летию Трудовой партии Кореи (ТПК). Он состоялся на площади имени Ким Ир Сена, расположенной в центральном районе столицы КНДР. Медведев, а также руководители других иностранных делегаций, заняли места на главной трибуне, откуда за происходящим наблюдал Ким Чен Ын.

До этого глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что участие солдат КНДР в освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между государствами.

Ранее Ким Чен Ын назвал последствия участия военных КНДР в освобождении Курской области.