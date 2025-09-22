Ким Чен Ын назвал последствия участия военных КНДР в освобождении Курской области

Участие Северной Кореи в операции в Курской области вызвало волну патриотизма в стране. Об этом сообщил лидер КНДР Ким Чен Ын в своей речи на сессии Верховного народного собрания, текст его выступления опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«После того, как была передана героическая слава наших бойцов зарубежных оперативных подразделений, которые участвовали в операции освобождения Курской области, массовый героизм стал господствовать во всем обществе, среди юношей и молодежи беспрецедентно поднялся порыв записываться в армию», — сказал он.

По словам северокорейского лидера, десятки тысяч граждан КНДР пожертвовали денежные средства на строительство мемориального комплекса и улицы в честь воинов Корейской народной армии, принявших участие в операции в Курской области. Среди жертвователей, в том числе, ученые, почетные инвалиды войны, колхозники и домохозяйки.

От имени правительства КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность добровольцам и жертвователям, подчеркнув, что их пример стал свидетельством единства и моральной силы народа.

5 сентября министр обороны России Андрей Белоусов выразил восхищение военнослужащими Корейской народной армии и поблагодарил их за освобождение Курской области.

Ранее Ким Чен Ын заявил о поддержке РФ в защите ее суверенитета и территориальной целостности.