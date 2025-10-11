В Испании назвали лауреата Нобелевской премии мира военным преступником

Генсек Беларра: Нобелевскую премию мира сейчас получают военные преступники

Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра в соцсети X прокомментировала результаты присуждения Нобелевской премии мира в 2025 году.

«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — написала Беларра.

По ее словам, в последние годы уровень престижа международных институтов чрезвычайно низкий.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее политолог объяснил, почему решение о Нобелевской премии мира ударило по Трампу дважды.