Турция ответила на требование Трампа о прекращении закупок российской нефти

Минэнерго Турции: решения по нефти из России после призыва США примут компании

Решения о закупках российской нефти в условиях требований США должны принимать турецкие частные компании. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар.

«До сих пор частный сектор сам принимал решения по этому вопросу. Потому что это коммерческие решения», — подчеркнул Байрактар.

Он отметил, что государство не диктует компаниям, где приобретать энергоносители, и не собирается менять этот подход.

Также Байрактар заявлял, что Турция не намерена отказываться от закупок газа у России.

25 сентября президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в Белом доме. Во время встречи американский лидер заявил, что настаивает на отказе Анкары от дальнейших закупок российской нефти. В то же время глава государства назвал турецкого коллегу «жестким политиком» и выразил уверенность, что у них «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле».

