Эксперт объяснил паузу в переговорах по украинскому кризису

Политолог Суслов: пауза в переговоров произошла из-за позиции Украины и ЕС
Александр Кряжев/РИА Новости

Пауза переговорах произошла из-за жесткой позиции Украины и Евросоюза (ЕС), которые нацелены на продолжение конфликта. Такое заявление сделал заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с «Лентой.ру».

«Это связано с категорическим отказом Европы и Украины принять договоренности, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске», — сказал он.

По словам Суслова, наряду с этим, США не оказывают давление на своих союзников, чтобы они приняли условия РФ. А лидеры ЕС рассчитывают на продолжение финансирования конфликта, чтобы избежать поражения.

5 октября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что некий прогресс в урегулировании российско-украинского конфликта может быть достигнут в скором времени.

Ранее президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели встречу на Аляске. В ходе нее были подняты чрезвычайно важные вопросы. Российская сторона ясно изложила Трампу условия прекращения огня, после чего президент США обсудил это с украинским и европейскими лидерами, напомнил Фидан.

Ранее Турция выразила готовность взять больше ответственности за мир на Украине.

Переговоры о мире на Украине
