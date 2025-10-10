Лукашенко назвал глупостью решение не давать Трампу Нобелевскую премию мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что решение не давать американскому лидеру Дональду Трампу Нобелевскую премию мира является большой глупостью. Об этом глава Союзного государства заявил в кулуарах саммита СНГ в Душанбе, фрагмент с заявлением публикует «Пул Первого».

«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ему надо было отдавать. По всем причинам. Особенно по тем причинам, по которым в последнее время Нобелевская премия присуждалась вообще лишь бы кому», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, как некий экс-президент США, предположительно, Барак Обама, получил Нобелевскую премию, «ничего не сделав для ее получения». Следует отметить, что бывший глава Белого дома был первым президентом США, получившим награду в течение первого года своего пребывания у власти — через восемь с половиной месяцев после выдвижения кандидатуры. Белорусский лидер подчеркнул, что решение Нобелевского комитета является «близоруким, а Трамп немало сделал для мира».

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Глава государства напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

