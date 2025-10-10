В МИД России приняли копии верительных грамот от Ганы

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Ганы Кома-Стим Джеху Аппиа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«В ходе беседы состоялось предметное обсуждение вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ганских отношений», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили активацию политического диалога и расширение сотрудничества между двумя странами.

До этого в МИД России сообщили, что сербские власти перечислили 472 млн рублей в качестве гуманитарной помощи Курской области. Москва выразила благодарность Белграду за неравнодушие и назвала его жест символичным, отражающим близкие связи между странами.

В декабре прошлого года сербское объединение «Народная дипломатия» и Русский дом в Белграде собрали помощь для детей из Курской области.

Ранее Захарова заявила, что Россия будет выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сербией.