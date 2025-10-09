На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сербия перечислила почти полмиллиарда рублей на поддержку Курской области

МИД РФ: Сербия предоставила Курской области поддержку в размере 472 млн рублей
Darko Vojinovic/AP

Сербские власти перечислили 472 млн рублей в качестве гуманитарной помощи Курской области. Об этом на своем сайте сообщило МИД России.

«Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима», — уточняется в сообщении.

Москва выразила благодарность Белграду за неравнодушие и назвала его жест символичным, отражающим близкие связи между странами.

В декабре прошлого года сербское объединение «Народная дипломатия» и Русский дом в Белграде собрали помощь для детей из Курской области. Тогда глава «Народной дипломатии» Иван Стефанович объяснил, что ему важно показать, что россияне всегда смогут рассчитывать на поддержку народа Сербии.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В регионе действовал режим контртеррористической операции. О полном его освобождении от ВСУ Минобороны РФ и Генштаб отчитались 26 апреля 2025 года. Последним освобожденным населенным пунктом стало село Горналь.

Ранее Вучич рассказал о тяжелых последствиях санкций США для Сербии.

