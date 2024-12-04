В Сербии собрали помощь для детей Курской области

Российский центр науки и культуры (РЦНК, Русский дом) в Белграде и сербское объединение «Народная дипломатия» собрали помощь для детей из Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Русского дома в Сербии.

«Акция реализована на пожертвования, собранные на концерте «Мирное небо для детской улыбки — 6», который в Русском доме организовало объединение «Народная дипломатия»», — говорится в сообщении.

Как отметил глава объединения «Народная дипломатия» Иван Стефанович, россиянам важно показать, что они всегда могут рассчитывать на поддержку народа Сербии.

В конце ноября руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сообщила, что на сегодняшний день медики оказали помощь 5,5 тыс. человек, пострадавших в Курской области.

В сентябре сообщалось, что с начала обострения ситуации в Курской области Российский Красный Крест (РКК) оказал психологическую помощь более 18,2 тыс. человек

Ранее в Курскую и Белгородскую области в ходе акции «Авито» доставили 164 тыс. заказов.