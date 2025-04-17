МИД: РФ будет выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сербией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что Москва будет выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с Сербией.

«Мы будем выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с этой страной в духе традиционно дружественных, партнерских отношений, в интересах наших народов», — сказала она, комментируя формирование нового правительства страны.

Президент Сербии Александар Вучич ранее подтвердил намерение посетить Москву 9 мая, несмотря на давление, связанное с предстоящими переговорами по газовому соглашению и сотрудничеству с Россией. Об этом он заявил в обращении к нации, подчеркнув историческую роль Сербии в борьбе с фашизмом. Вучич также отметил, что его решение вызвано необходимостью обсудить с российскими партнерами условия дальнейшего газового сотрудничества, судьбу компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») и другие стратегические вопросы.

Доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков рассказал, что ЕС на протяжении нескольких десятилетий ставит Сербии условие выбирать либо курс на вступление в политическое объединение, либо Россию.

Ранее в Сербии сменился премьер-министр.