В Европе назвали «безальтернативным» использование активов РФ для Киева

У ЕС «нет альтернативы» использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, по этому вопросу есть подвижки. Об этом заявил Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, пишет РИА Новости.

«Мы усердно работаем над этим, мы сделали это сегодня, но за кулисами также проделана большая техническая работа, которая будет продолжена. В целом мы прогрессируем, и альтернатив нет», — сказал он.

Незадолго до этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов.

В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине «репарационный» кредит, финансируемый из заблокированных активов России. Он призвал «применить действенный рычаг, который разрушит циничную игру российского президента». Это идея заинтересовала Киев, при этом некоторые европейские страны выступили против.

В свою очередь доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что все угрозы Евросоюза конфисковать российские активы — это ничем не основанные разговоры.

Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Бельгии согласия на использование российских активов.