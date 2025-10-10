В ЕС пока нет решения по конфискации активов российских бизнесменов

В ЕК пока не готовы обсуждать экспроприацию активов российских бизнесменов

Еврокомиссия рассматривает вопрос использования активов Банка России, речи об экспроприации активов российских физических и юридических лиц нет. Об этом заявил на брифинге представитель ЕК Балаш Уйвари, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем только использование суверенных активов, то есть блокированных активов российского Центробанка в европейской юрисдикции. Это наша позиция. Есть предложения Еврокомиссии на этот счет, которые сейчас рассматриваются», — сказал Уйвари, отвечая на вопрос, допускает ли ЕК возможность присвоения активов российских бизнесменов.

В сентябре канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением предоставить Украине «репарационный» кредит, финансируемый из заблокированных активов России. Он призвал «применить действенный рычаг, который разрушит циничную игру российского президента». Это идея заинтересовала Киев, при этом некоторые европейские страны выступили против.

Позднее Уйвари рассказал, что инициатива не затронет сами эти средства и не предполагает их конфискацию.

Ранее сообщалось, что Украина требует полной компенсации ущерба от России в размере $300 млрд.