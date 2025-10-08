На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек»

Экономист Зубец: ЕС не сможет конфисковать активы РФ в ближайшей перспективе
true
true
true
close
Global Look Press

Все угрозы Евросоюза конфисковать российские активы — это ничем не основанные разговоры. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.

«Все российские активы находятся в двух бельгийских депозитариях, которые действуют по бельгийскому законодательству, а не по европейскому. Соответственно, без судов, которые бы могли принудить бельгийское правительство отдать деньги, Евросоюз ничего сделать не сможет», — пояснил экономист.

При этом бельгийский премьер-министр Барт Де Вевер потребовал гарантий от Евросоюза: если придется возвращать деньги России, то платить будет не только Бельгия, а весь ЕС, отметил Зубец.

«Пока Евросоюз не готов дать гарантии Бельгии, все подобные пугалки насчет конфискации российских активов — это не что иное, как надувание щек. Конфискации в ближайшей перспективе не будет еще и потому, что есть ряд правительств, в частности Саудовская Аравия, которые выступили с предупреждением, что в случае конфискации российских денег эти страны изымут свои собственные активы из всех банков Европы», — добавил эксперт.

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Евросоюзе сообщила, что де Вевер вызвал раздражение некоторых европейских лидеров своей позицией по использованию замороженных российских активов. В попытке оказать давление ему также напомнили о скромном уровне военной помощи Украине со стороны Бельгии.

Ранее Песков сравнил действия ЕС с поведением банды.

