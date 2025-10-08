Евросоюз требует от Бельгии согласия на использование российских активов

Европейский союз (ЕС) усиливает давление на Бельгию с целью получения разрешения на использование замороженных российских активов для предоставления «репарационного кредита» Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, €170 млрд из €194 млрд активов РФ, хранимых в бельгийском депозитарии Euroclear, достигли срока погашения и перешли в разряд денежных остатков. Евросоюз хочет предоставить средства Украине траншами.

«Бельгия три года утверждала, что Euroclear является бельгийской компанией, как и выгода от ее деятельности. Теперь, когда она хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», — сказал дипломат ЕС.

Другие высокопоставленные дипломаты Евросоюза считают, что «терпение бельгийских чиновников на исходе» и они могут согласиться на использование российских активов.

10 сентября глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что Бельгия согласится на использование замороженных активов России в размере около €200 млрд при условии, что Евросоюз разделит юридические риски.

По словам дипломата, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, которые однажды могут заставить его выплатить сумму, эквивалентную годовому бюджету страны.

Ранее страны Запада прокредитовали Украину за счет российских активов.