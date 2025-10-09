Норвегия боится экономических последствий, если Трампу не дадут премию мира

Bloomberg: в Осло ждут экономических последствий, если Трамп не получит премию

В Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США Дональд Трамп не получит Нобелевскую премию мира. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как пишет издание, в сообщении в социальных сетях в четверг вечером сын Трампа Эрик попросил своих подписчиков в соцсети X «сделать ретвит, если вы считаете, что Трамп заслуживает Нобелевской премии мира».

Примерно в то же время официальный аккаунт Белого дома на X опубликовал фотографию Трампа, назвавшего его «Президентом мира».

«Кампания поставила Осло в неловкое положение, поскольку СМИ и наблюдатели обеспокоены дипломатическими и экономическими последствиями для Норвегии, если независимый комитет из пяти членов проигнорирует (стремление Трампа – «Газета.Ru»)», — пишет Bloomberg.

При этом норвежский Нобелевский комитет дал понять, что давление Трампа «было бесполезным», отмечается в материале.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

