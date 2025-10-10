На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров пообещал iPhone за голоса за «Грозный-Сити» на купюрах

Кадыров подарит 10 iPhone голосовавшим за «Грозный-Сити» на купюрах россиян
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров запустил конкурс для участников голосования за изображение на новой купюре в 500 рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Будут разыграны 10 единиц iPhone 17. Условия самые простые. Всего несколько шагов отделяют каждого из вас от нового телефона», — написал он.

Голосование проходит на сайте Центробанка. Также на купюре могут изобразить гору Эльбрус.

Для этого необходимо отдать четыре голоса с разных онлайн-площадок и разместить скриншоты в своих соцсетях с хештегом. Победителя определят рандомно 11 октября.

10 октября Кадыров заявил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий. По его словам, власти Чечни «берут самое лучшее от лучших» стран мира и используют это в Грозном, Гудермесе, Шалях.

7 октября глава Республики рассказал о планах пригласить президента РФ Владимира Путина на открытие нового района в Грозном, названного в честь российского лидера.

Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами