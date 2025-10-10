Кадыров пообещал iPhone за голоса за «Грозный-Сити» на купюрах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров запустил конкурс для участников голосования за изображение на новой купюре в 500 рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Будут разыграны 10 единиц iPhone 17. Условия самые простые. Всего несколько шагов отделяют каждого из вас от нового телефона», — написал он.

Голосование проходит на сайте Центробанка. Также на купюре могут изобразить гору Эльбрус.

Для этого необходимо отдать четыре голоса с разных онлайн-площадок и разместить скриншоты в своих соцсетях с хештегом. Победителя определят рандомно 11 октября.

10 октября Кадыров заявил, что 2026 год будет объявлен годом горных территорий. По его словам, власти Чечни «берут самое лучшее от лучших» стран мира и используют это в Грозном, Гудермесе, Шалях.

7 октября глава Республики рассказал о планах пригласить президента РФ Владимира Путина на открытие нового района в Грозном, названного в честь российского лидера.

Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.