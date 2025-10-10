Telegraph: Нобелевский комитет может в последний момент поменять лауреата

Норвежский Нобелевский комитет может в последний момент сделать выбор в пользу другого лауреата. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Комитет может изменить свое решение вплоть до последней минуты. Однако на практике это непросто», — говорится в сообщении издания.

На фоне стремления президента США Дональда Трампа получить премию мира букмекеры оценивают шансы американского лидера в 3%.

При этом агентство Bloomberg писало, что в Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил о готовности РФ поддержать выдвижение Трампа на премию мира.