Лукашенко назвал Россию «центром всего»

Лукашенко: Россия должна играть центральную роль в развитии СНГ и ЕАЭС
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия должна играть центральную роль в развитии Содружества Независимых Государств (СНГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Его слова передает ТАСС.

«Как мы всегда говорим на заседаниях глав государств и бывших президентов... центром всего является Россия», — сказал он на встрече Евразийского межправсовета и Совета глав правительств СНГ.

По мнению Лукашенко, Россия должна иметь главный план, чтобы «склеить» и не дать развалиться этим объединениям.

В июне белорусский лидер заявлял, что ЕАЭС привлекает к себе внимание в мире: одни по-доброму смотрят, как страны-члены «набирают обороты», а другие ждут, когда объединение «споткнется».

На прошлой неделе Лукашенко совершил рабочий визит в Россию. Он принял участие в Глобальном атомном форуме. Позже провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты двух стран вышли на договоренности по газу на «пятилетку».

Ранее в Кремле ответили, о каком плане для Украины говорил Лукашенко.

