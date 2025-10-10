На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Золотов оценил самосознание лидеров стран, воспринимающих Россию врагом

Золотов: лидеры стран воспринимают Россию врагом, Путину не с кем там общаться
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Уровень самосознания лидеров стран, воспринимающих Россию врагом, не отвечает сегодняшнему времени. Об этом в интервью журналисту Life Александру Юнашеву заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Все же мы видим, кто там находится во главе тех или иных государств, тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами», — заявил он.

По словам Золотова, из-за этого президенту РФ Владимиру Путину общаться там не с кем.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Корейская народная демократическая республика (КНДР) вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка. Он отметил, что Россия глубоко признательна корейским друзьям за твердую поддержку специальной военной операции на Украине.

В начале октября журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев объяснил, почему пропаганда в Европе усиленно готовит население к прямому конфликту с Россией. По словам эксперта, боевые действия на европейском континенте имеют вполне конкретных выгодоприобретателей.

Ранее историк объяснил, зачем Европе полномасштабный конфликт с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами