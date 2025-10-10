Золотов: лидеры стран воспринимают Россию врагом, Путину не с кем там общаться

Уровень самосознания лидеров стран, воспринимающих Россию врагом, не отвечает сегодняшнему времени. Об этом в интервью журналисту Life Александру Юнашеву заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Все же мы видим, кто там находится во главе тех или иных государств, тех, кто считает нас как бы своими прямыми врагами», — заявил он.

По словам Золотова, из-за этого президенту РФ Владимиру Путину общаться там не с кем.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Корейская народная демократическая республика (КНДР) вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка. Он отметил, что Россия глубоко признательна корейским друзьям за твердую поддержку специальной военной операции на Украине.

В начале октября журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев объяснил, почему пропаганда в Европе усиленно готовит население к прямому конфликту с Россией. По словам эксперта, боевые действия на европейском континенте имеют вполне конкретных выгодоприобретателей.

