Эксперт назвал главных бенефициаров конфликта между Россией и ЕС

Историк Латышев: Лондон является главным бенефициаром конфликта между РФ и ЕС
Владимир Сергеев/РИА Новости

Журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев в интервью Tsargrad.tv объяснил, почему пропаганда в Европе усиленно готовит население к прямому конфликту с Россией. По словам эксперта, боевые действия на европейском континенте имеют вполне конкретных выгодоприобретателей.

«Интерес Британии — подбить Евросоюз, куда она уже не входит, на войну с Россией, чтобы воспользоваться ослаблением своего конкурента (ЕС) и врага (России). Лондон делал так всегда. Свой интерес есть и у Германии — наконец избавиться, подрядившись на войну с Россией, от послевоенных ограничений суверенитета, которые страны Запада для нее сохраняли», — объяснил Латышев.

При этом совершенно не скрывается, что это будет конфликт объединенной Европы против России, вероятно, при содействии США, добавил он.

Американский журналист Томас Фази до этого заявил, что, ухудшая отношения с Россией, государства Европы приближают новую войну против нее.

Комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке нового пакета антироссийских санкций, журналист отметил, что европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, при этом проводя опасную политику эскалации по отношению к России.

Ранее финский журналист сообщил, что его страну активно готовят к войне.

