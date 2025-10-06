На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Историк объяснил, зачем Европе полномасштабный конфликт с Россией

Историк Латышев: Россия является главным противником для Европы
Adrien Courant/Etat Major des Armees/AP

США во главе с Дональдом Трампом война с Россией не нужна, поскольку для них главный враг — Китай. Для Брюсселя при этом основной противник — именно Москва. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Дело, по его словам, не только в природных богатствах, территориях и власти, а в том, что Россия — это «другая цивилизация, которая считает, что имеет на это право, не принимая отношения к себе как к «туземцам» и вечным «ученикам».

«Это и есть главное «прегрешение», которое русским Европа не может простить», — подчеркнул Латышев.

Президент Республики Сербской Милорад Додик до этого говорил, что ряд европейских политиков готовятся к большой войне, чтобы скрыть внутренние социальные проблемы и удержать власть.

По его словам, Брюссель и ведущие страны Западной Европы «разрушили» общественную и социальную структуры как внутри, так и во всем регионе.

Ранее в Венгрии заявили о планах Брюсселя вести войну за счет налогоплательщиков.

