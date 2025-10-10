Страны Балтии планируют массовую эвакуацию в случае «нападения» России

Эстония, Латвия и Литва готовятся к массовой эвакуации жителей на случай якобы возможного «нападения» России на Прибалтику. Об этом пишет агентство Reuters.

«Встревоженные огромными военными расходами России, <…> три прибалтийских государства разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы учесть возможность перемещения сотен тысяч людей в случае наращивания российских войск или нападения», — говорится в сообщении издания.

Как утверждается, Эстония, Латвия и Литва уже давно высказывают опасения другим государствам НАТО по поводу якобы возможной «российской агрессии».

При этом само агентство в материале напоминает, что российские власти неоднократно заявляли, что не намерены «нападать» на Европу.

Куда именно могут быть переселены «сотни тысяч» граждан в случае потенциальной эскалации напряженности РФ и Европы, не уточняется.

2 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», ответил на заявление о том, что Россия якобы может напасть на НАТО.

«Правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию: оказывается, война с русскими чуть ли не на пороге. Повторяют эту чушь, эту мантру раз за разом. Я смотрю иногда, как и что говорят, думаю, они же не могут в это верить, что Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей убеждают», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение РФ.