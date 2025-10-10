Названа дата подписания соглашения между Израилем и ХАМАС

Официальная церемония подписания соглашения по сектору Газа между Израилем и ХАМАС должна состояться 13 октября. Об этом заявил вице-премьер, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире телеканала RAI-3.

«В понедельник будет большая церемония официального подписания соглашения, и, думаю, на ней будет присутствовать премьер-министр Италии, о ее приглашении мне сообщили министру иностранных дел Египта», — сказал Таяни.

10 октября правительство Израиля одобрило план освобождения всех удерживаемых в секторе Газа заложников, что должно стать первым этапом мирного урегулирования конфликта в анклаве.

Накануне глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что израильские власти освободят всех палестинских женщин и детей в рамках соглашения о прекращении огня.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня.