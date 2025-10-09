В Кремле заявили, что договоренности на Аляске не нравятся Европе и Украине

Достигнутые на переговорах на Аляске договоренности вызывают недовольство европейских стран и нынешних украинских властей. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире Первого канала.

«Конечно, эти понимания и договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, они не всем нравятся, они не нравятся, например, европейцам, они не нравятся украинскому режиму, то есть не нравятся тем, кто не хочет добиться мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал помощник президента РФ.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в августе текущего года провели первую за последние семь лет полноформатную встречу. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями глав государств о «существенном прогрессе», но без подписания каких-либо соглашений. В ходе переговоров президенты РФ и США обсудили ряд ключевых вопросов, в том числе урегулирование украинского кризиса и перспективы контроля над ядерными вооружениями.

