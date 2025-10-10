Путин заявил о готовности ЕАЭС к принятию новых участников

Путин: двери ЕАЭС всегда открыты для новых участников

Двери Евразийского экономического союза (ЕАЭС) всегда открыты для новых участников. Об этом в ходе заседания лидеров стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ) заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он отметил, что участие в работе ЕАЭС полезно и выгодно.

«Это <...> экономические выгоды дает, больше рынки открывает, создает лучшие условия для кооперации», — сказал российский лидер.

Саммит стран — членов СНГ проходит 10 октября в Душанбе. Мероприятие началось с заседания совета лидеров государств — участников содружества в узком составе, которое открыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В приветственной речи он пожелал присутствующим продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Он подчеркнул, что Душанбе в год своего председательства в организации продолжил комплексную работу ради реализации намеченных целей.

Помимо Эмомали Рахмона во встрече принимают участие Владимир Путин, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее в РФ высказались о перспективах выхода Армении из ЕАЭС.