В Кремле обвинили Украину в нежелании реагировать на предложения России

Стамбульский процесс стоит на паузе из-за нежелания Украины реагировать на предложения российской стороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в Telegram-канале.

По его словам, украинская сторона не отвечает на проект документа, который был передан. Помимо этого, Киев не ответил на предложение Москвы о создании трех рабочих групп, чтобы проделать «домашнюю работу», необходимую для встречи лидеров стран.

«Учитывая наше стремление двигаться в сторону мирного урегулирования, можно сказать, что импульс жив», — заявил Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что президент США Дональд Трамп сохраняет политическую волю на мирное урегулирование. Он подчеркнул, что украинская сторона движется в сторону милитаристской позиции Европы, и позиция Киева с каждым днем «ухудшается».

Накануне Трамп заявил, что усиливает давление для урегулирования российско-украинского конфликта. По его словам, Россия и Украина в ближайшее время сядут за стол переговоров.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам России в случае, если города республики будут оставаться без электричества в результате ударов ВС РФ. По его словам, оружие, имеющееся в распоряжении Украины, достает до Белгородской и Курской областей.

Ранее Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России».