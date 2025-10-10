На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вассерман ответил, заслуживает ли Трамп Нобелевскую премию мира

Депутат Вассерман: Трамп заслуживает премию мира
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира. Об этом aif.ru заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Думаю, среди тех, кто может попасть в поле зрения этого комитета (по нобелевским премиям. — «Газета.Ru»), более достойных кандидатов, чем Трамп, сегодня нет», — подчеркнул он.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

При этом агентство Bloomberg писало, что в Норвегии ждут экономические и дипломатические последствия, если президент США не получит Нобелевскую премию мира.

Ранее в Турции рассказали, почему Трамп хотел скорее добиться перемирия в секторе Газа.

Переговоры о мире на Украине
