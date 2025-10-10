На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: законы времен после Второй мировой не дают Германии сбивать дроны

Politico: законы времен денацификации мешают Германии бороться с дронами
true
true
true
close
Jonas Walzberg/Reuters

Законы времен после Второй мировой войны мешают армии Германии сегодня расширить свои полномочия по уничтожению беспилотников над ФРГ. На такую деталь в немецком законодательстве обратила внимание газета Politico.

«Нам нужно внести поправки в законы, чтобы те, кто может непосредственно заняться этим вопросом, включая бундесвер, также имели такие полномочия», — подчеркнул он.

Как пишет Politico, Германия может использовать вооруженные силы в рамках своей территории лишь при условии вооруженного вторжения. Полеты дронов классифицируются иначе, в этой связи армия ФРГ может сбивать дроны только над военными базами.

9 октября неизвестный беспилотник зафиксировали над базой НАТО в городе Гейленкирхен в Германии.

БПЛА пролетел на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой авиабазы в Северном Рейне-Вестфалии в течение минуты. После этого территорию вокруг базы немедленно обыскали, но ничего не нашли.

База НАТО в Гайленкирхене играет важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга альянса. Там размещено несколько крупных разведывательных самолетов AWACS.

В ночь на 3 и 4 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за неопознанных дронов над воздушной гаванью. В результате были отменены десятки рейсов. Позже полиция установила на северном крае взлетно-посадочной полосы аэропорта лазер и радар, чтобы измерять расстояние до беспилотников.

Ранее фон дер Ляйен назвала инциденты с беспилотниками в Европе гибридной войной.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами