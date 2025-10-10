«Повадки вора»: в России высмеяли одно решение Европы по Украине

Европарламент своей резолюцией о российских активах в Европе демонстрирует всему остальному миру повадки вора. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора», — подчеркнул он.

По словам Белика, в ЕС как угодно могут называть политику по изъятию российских зарубежных активов, однако «ворованное останется ворованным».

9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине.

В резолюции содержится прямое обращение к странам — членам ЕС и их партнерам по «Большой семерке».

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.