На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Повадки вора»: в России высмеяли одно решение Европы по Украине

Депутат Белик назвал резолюцию Европарламента о кредите Украине повадками вора
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Европарламент своей резолюцией о российских активах в Европе демонстрирует всему остальному миру повадки вора. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора», — подчеркнул он.

По словам Белика, в ЕС как угодно могут называть политику по изъятию российских зарубежных активов, однако «ворованное останется ворованным».

9 октября Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине.

В резолюции содержится прямое обращение к странам — членам ЕС и их партнерам по «Большой семерке».

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами