Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России

Politico: премьер Бельгии назвал три красные линии по использованию активов РФ
Omar Havana/AP

Бельгия выдвинула список требований Европейскому союзу в отношении замороженных активов России, обозначив три красные линии в схеме их использования для предоставления кредита Украине. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на заявление бельгийского премьер-министра Барта Де Вевера.

Соответствующий список премьер представил на саммите лидеров стран ЕС в Копенгагене 1 октября.

В списке были обозначены отказ от поддержки любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация российских активов, предоставление странами ЕС юридически обязывающих, строго реализуемых гарантий того, что они разделят все риски как для Euroclear, так и для Бельгии. Де Вевер потребовал также заключения договора о срочном погашении задолженности, если Euroclear должен будет вернуть активы РФ, например, после достижения мирного соглашения по Украине.

Премьер отметил, что такие гарантии не могут быть ограничены €170 млрд, которые Европейская комиссия предлагает использовать в случае необходимости. По словам Де Веера, потенциальная сумма риска может быть намного выше указанной. При этом гарантии должны продолжить действовать даже после снятия санкций. Арбитражные процедуры могут быть возобновлены спустя несколько лет, уточнил политик.

Ранее экономист назвал угрозы ЕС по конфискации активов России «надуванием щек».

Санкции против России
