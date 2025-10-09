Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные активы России для кредита Украине

Европарламент принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине. Документ опубликован на официальном сайте Европарламента.

В резолюции содержится прямое обращение к странам-членам ЕС и их партнерам по «Большой семерке».

«Европарламент вновь призывает государства-члены вместе со своими партнерами по G7 немедленно одобрить предложение Еврокомиссии об использовании всех замороженных российских активов в качестве основы для предоставления Украине существенного гранта и займа», — указано в документе.

Отмечается, что возмещение кредита должно быть связано с будущими выплатами военных репараций со стороны России.

8 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ очень жестко ответит Европейскому союзу на передачу российских замороженных активов Украине. По ее словам, еврочиновники предпринимают попытки «бесцеремонно прикарманить российские средства — чем больше, они считают, тем будет им, как они полагают, лучше».

Ранее Бельгия обозначила красные линии в отношении замороженных активов России.