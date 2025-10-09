На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС заявили о гарантиях посредников о завершении конфликта в Газе

ХАМАС: посредники дали гарантии, что конфликт в Газе завершился окончательно
true
true
true

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии «окончательного прекращения» конфликта в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Посредники объявили о достижении соглашения о прекращении войны в Газе», — заявил он.

По словам аль-Хайя, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта. Аль-Хайя уточнил, что израильской стороне уже переданы списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках достигнутого соглашения.

Согласно договоренностям, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа, с 9 октября в секторе Газа действует режим прекращения огня. Первым шагом станет освобождение заложников с обеих сторон и отвод израильских войск на заранее оговоренные позиции.

Несмотря на соглашение, палестинская группировка ХАМАС отказалась от полного разоружения.

Ранее Трамп рассказал о будущем сектора Газа после прекращения огня.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами