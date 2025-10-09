В ХАМАС заявили о гарантиях посредников о завершении конфликта в Газе

ХАМАС: посредники дали гарантии, что конфликт в Газе завершился окончательно

Лидер движения ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя заявил, что посредники и власти США предоставили группировке гарантии «окончательного прекращения» конфликта в регионе. Об этом пишет ТАСС.

«Посредники объявили о достижении соглашения о прекращении войны в Газе», — заявил он.

По словам аль-Хайя, достигнутые договоренности включают в себя полное прекращение боевых действий, вывод израильских сил из сектора, беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и проведение обмена пленными между сторонами конфликта. Аль-Хайя уточнил, что израильской стороне уже переданы списки палестинских заключенных, подлежащих освобождению в рамках достигнутого соглашения.

Согласно договоренностям, достигнутым при посредничестве президента США Дональда Трампа, с 9 октября в секторе Газа действует режим прекращения огня. Первым шагом станет освобождение заложников с обеих сторон и отвод израильских войск на заранее оговоренные позиции.

Несмотря на соглашение, палестинская группировка ХАМАС отказалась от полного разоружения.

