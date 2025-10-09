На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин и премьер Ирака обсудили первый Российско-арабский саммит

Путин и председатель саммита ЛАГ согласились перенести Российско-арабский саммит
Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с премьер-министром Ирака, действующим председателем саммита Лиги арабских государств Мухаммедом Судани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора было проведено обсуждение намеченного на 15 октября первого Российско-арабского саммита, который планировалось провести в Москве.

В пресс-службе Кремля отметили, что с учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Путин и Судани выразили согласие с тем, что многим из приглашенных лидеров арабских государств было бы затруднительно лично прибыть в Москву в свете этих событий.

«Поэтому сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-арабского саммита на более позднее время (которое будет дополнительно согласовано)», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств.

10 сентября сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на первом Российско-арабском саммите в Москве. В тот же день намерение приехать на саммит подтвердил король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа.

Кроме того, представители арабских государств Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств, также выразили готовность посетить саммит.

Ранее Катар анонсировал свое участие в российско-арабском саммите.

