В Европе осудили Зеленского из-за слов о Tomahawk и Нобелевской премии Трампу

Аналитик Дизен осудил условия, которые Зеленский выдвинул Трампу для премии мира
AP/Reuters

Условие украинского лидера Владимира Зеленского для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира чревато мировой войной. Об этом в соцсети X заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

9 октября Зеленский заявил, что Украина выдвинет президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, если получит ракеты Tomahawk от Штатов. Об этом писала газета Politico.

«Похоже, Нобелевская премия мира потеряла смысл, если ради нее требуют спровоцировать третью мировую войну», — отметил он.

10 октября нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции рассказали, почему Трамп хочет скорее добиться перемирия в секторе Газа.

Переговоры о мире на Украине
