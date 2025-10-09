На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Израиля заявили, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Офис Нетаньяху заявил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
Alex Brandon/AP

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху призвал наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Об этом говорится в заявлении канцелярии в соцсети X.

«Дайте Трампу Нобелевскую премию мира — он ее заслуживает», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что члены Нобелевского комитета согласовали кандидатуру лауреата премии мира 6 октября, до прекращения огня в секторе Газа.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится президент США Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

Ранее политолог предсказал, к чему приведет первый этап сделки Израиля и ХАМАС.

