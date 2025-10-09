Власти Израиля заявили, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира

Офис Нетаньяху заявил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху призвал наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира. Об этом говорится в заявлении канцелярии в соцсети X.

«Дайте Трампу Нобелевскую премию мира — он ее заслуживает», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что члены Нобелевского комитета согласовали кандидатуру лауреата премии мира 6 октября, до прекращения огня в секторе Газа.

10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, получить которую так долго стремится президент США Дональд Трамп. Политик с самого возвращения в Белый дом неоднократно говорил о своем желании завладеть наградой, а потому прикладывал усилия, чтобы предстать миротворцем. Каковы шансы президента США на успех — в материале «Газеты.Ru».

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа мирного плана Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта Израиль сохранит контроль над 53% территории сектора Газа.

