Путин заявил, что Россия не только наблюдает за урегулированием ситуации в секторе Газа

Путин: РФ пытается внести свой вклад в урегулирование в секторе Газа
Dawoud Abu Alkas/Reuters

Россия пытается внести свой вклад в урегулирование войны в секторе Газа. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании второго саммита «Россия – Центральная Азия», передает РИА Новости.

«Мы внимательно не только наблюдаем, но и пытаемся вместе с нашими партнерами по Ближнему Востоку внести свой вклад в это урегулирование», — сказал он.

Россия всегда исходила из того, что решить проблему ближневосточного региона можно только политико-дипломатическими средствами, отметил Путин и добавил, что Москва готова поддержать любые мирные усилия.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям. По его словам, стороны конфликта будут поставлены в одинаковые условия.

Ранее политолог предсказал, к чему приведет первый этап сделки Израиля и ХАМАС.

Война в Газе
