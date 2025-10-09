Политический обозреватель Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал призыв украинского Института национальной памяти «декоммунизировать» Бородинское сражение. По мнению эксперта, это историческое событие «корежит» национальный менталитет Украины.

«Во-первых, в той битве была показана сила русского оружия. Считается, что Наполеон говорил о ней так: «Французы показали себя достойными победы, a русские заслужили быть непобедимыми». Это вызывает раздражение у ряда деятелей на Украине», — отметил Скачко.

Кроме того, по его словам, такой «декоммунизацией» Киев стремится понравиться своим западным союзникам, поскольку финансовые потоки на Украину заметно сокращаются.

Институт называет Бородинскую битву и все связанные с ней объекты культурного наследия пропагандой «российского империализма», а также призывает власти Украины провести «декоммунизацию» всего, что связано с памятью об этом событии.

Бородинское сражение состоялось 26 августа (7 сентября) 1812 года. В этой битве, как в целом в Отечественной войне 1812 года, участвовали в том числе украинские солдаты и офицеры. В отражении атак французской армии были задействованы Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

