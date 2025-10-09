Зеленский встретится с желающим сократить помощь Киеву победителем выборов в Чехии

Зеленский анонсировал встречу с победившим на выборах в Чехии Бабишем

Украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал личную встречу с лидером выигравшего 3-4 октября парламентские выборы в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан»), кандидат в премьеры Андрем Бабишем, последний собирается сократить помощь Украине. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Договорились обсудить наше дальнейшее сотрудничество во время личной встречи в ближайшее время», — написал он.

По словам Зеленского, Бабиш во время разговора по телефону «отметил храбрость украинского народа».

8 октября Бабиш заявил, что Чехия не выделит Украине из своего бюджета ни кроны, она будет помогать Киеву через Евросоюз.

Британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

