СМИ назвали следующую «головную боль» Европы

Politico: Чехия под руководством Бабиша может стать головной болью для Европы
Radovan Stoklasa/Reuters

Партия «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьера и евроскептика Андрея Бабиша, лидирующая на парламентских выборах в Чехии, рискует стать новой «головной болью» для всей Европы. Такую оценку дает издание Politico.

Это связано с тем, что партия ANO не поддерживает курс Евросоюза, в том числе по поддержке Украины, говорится в тексте. Politico напоминает, что Андрей Бабиш выступал против повышения расходов на оборону, а также говорил о возможном сворачивании инициативы по передаче боеприпасов ВСУ. Все это может привести к изменению внешнеполитического курса Праги, отмечает издание.

«Предварительные результаты выборов, прошедших в субботу, показали, что праворадикальный Андрей Бабиш и его движение ANO одержали убедительную победу на решающих парламентских выборах в Чехии. Результаты голосования грозят превратить Чехию в еще одну головную боль для ЕС», — говорится в тексте.

До этого премьер Чехии Петр Фиала поздравил оппозиционное движение ANO и его лидера Бабиша с победой на парламентских выборах. В свою очередь британская газета The Guardian писала, что ЕС опасается возможной победы ANO, поскольку Бабиш собирается сократить помощь Украине и отойти от проевропейского курса.

Ранее в Совфеде прокомментировали выборы в Чехии.

